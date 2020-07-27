經典重生！BoA 廿週年企劃邀伯賢、臉紅的思春期、Red Velvet 等人翻唱經典歌曲
KPOP 2020年7月27日 星期一13:47 施乃琪
當因信賴而聽的歌手遇見經典歌曲，會迸出什麼樣的火花？很期待伯賢、臉紅的思春期、Red Velvet⋯⋯等人翻唱 BoA 的作品！
BoA 即將在下個月出道滿廿週年，SM Entertainment 今天（27 日）宣布她將啟動特別紀念企劃《Our Beloved BoA》，重新發行由後輩歌手翻唱的經典歌曲。
首先 EXO 的伯賢會翻唱 BoA 於 2005 年收錄在〈Girls on Top〉中的「空中花園」，臉紅的思春期則會翻唱 2003 年的〈亞特蘭提斯少女〉同名主打歌，Red Velvet 也會翻唱同一張專輯中的 “Milky Way”。
除此之外，美國創作歌手 Gallant 和 SM Entertainment 旗下的古典樂品牌 SM Classic，也會分別重新詮釋 “Only One" 和「樹」，期待這些重新誕生的經典作品！
（照片或影片來源：SM Entertainment）
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