经典重生！BoA 廿周年企划邀伯贤、脸红的思春期、Red Velvet 等人翻唱经典歌曲
KPOP 2020年7月27日 星期一13:47 施乃琪
当因信赖而听的歌手遇见经典歌曲，会迸出什么样的火花？很期待伯贤、脸红的思春期、Red Velvet⋯⋯等人翻唱 BoA 的作品！
BoA 即将在下个月出道满廿周年，SM Entertainment 今天（27 日）宣布她将启动特别纪念企划《Our Beloved BoA》，重新发行由后辈歌手翻唱的经典歌曲。
首先 EXO 的伯贤会翻唱 BoA 於 2005 年收录在〈Girls on Top〉中的「空中花园」，脸红的思春期则会翻唱 2003 年的〈亚特兰提斯少女〉同名主打歌，Red Velvet 也会翻唱同一张专辑中的 “Milky Way”。
除此之外，美国创作歌手 Gallant 和 SM Entertainment 旗下的古典乐品牌 SM Classic，也会分别重新诠释 “Only One" 和「树」，期待这些重新诞生的经典作品！
（照片或影片来源：SM Entertainment）
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