《Running Man》舊世代VS新世代！打算通過照片要張元英電話號碼的李光洙，就這樣被拒絕了XD
綜藝 2020年7月27日 星期一09:31 Rui
《Running Man》中李光洙想要不動聲色得要張元英的電話號碼，卻因為新世代的處理方式而失敗。
上週播出的《Running Man》中昭宥、Lovelyz美珠、Weki Meki度妍、(G)I-DLE宋雨琦、IZ*ONE張元英等前來做客，和跑男成員們展開對決。 相差19歲的李光洙和張元英完美展示了什麼叫做「代溝」。
乘車前往下一任務地點的張元英在車中玩起了自拍，看到她擺出各種角度自拍，李光洙哈哈大笑，讓小姑娘很是不好意思。 張元英就提議兩人合影，拍完之後她問道：「要不要把照片發給你? 」但又苦惱該用什麼方式傳送，畢竟兩人還沒有對方的通訊方式，想要通過短訊或KAKAO TALK傳送是不可能的。
此時的李光洙不停摸著手機，明眼人一看就知道他是打算問張元英的電話號碼。 哪知張元英卻問：「隔空投送可以嗎? 」就這樣李光洙和張元英在互相沒有對方號碼的情況下，只通過藍牙完成了照片的傳送。
看到該場景的觀眾們忍俊不禁，紛紛表示：「李光洙其實被默默拒絕了，哈哈哈哈」、「新世代和舊時代的區別」、「交換電話號碼失敗」、「李光洙可能自己都沒想到，就這樣被拒絕了」等。
「圖：李光洙」
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留言/評論
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其實大家都是謹慎派XDD前後輩也不是很熟,不知能給不能給~員瑛也不是立馬要用藍芽,她是看光洙苦惱(?)說一定要有電話才可以,可能以為光洙有顧慮,因此提議可以藍芽傳送www
1小時前
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