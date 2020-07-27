《Road to Kingdom》亞軍 ONF 即將回歸！8/10 發行新專輯 經典重生！BoA 廿週年企劃邀伯賢、臉紅的思春期、Red Velvet 等人翻唱經典歌曲 泰民要回歸了！時隔兩年半，再度推出正規專輯 BTS防彈少年團新歌聽不完！8 月推出英語單曲 金曜漢&蘇珠妍&呂會鉉確定出演韓版《致我們單純的小美好》 「學長，我想見你！」NU'EST黃旼炫穿制服化身李子維！將翻唱台劇《想見你》OST主題曲 【影片】超萌可愛小狐獴．TIMON & 真貓站超直盯窗外，原來是個搗蛋鬼～ 為了維持組合人氣！Linda G：我們都結婚的事情是秘密，就請別播出去了！但...雨龍直接爆：我有兩個女兒XD 【出道舞台影片】怪物新人 SSAK3 出道舞台破150萬觀看人次，創下今年最高收視！ 《Running Man》舊世代VS新世代！打算通過照片要張元英電話號碼的李光洙，就這樣被拒絕了XD 韓國Starbucks慶祝21週年慶！紀念商品已經在7月21日推出 又一個ARMY必敗的商品：與BTS防彈少年團戴上同款隱形眼鏡！ BLACKPINK Jisoo的四次元技能！玩物皆可頭上頂XD 【有片】「姐姐，這個真的不行啦～」金曜漢在線撒嬌！粉絲：想變成造型師姐姐的手 TWICE成員太多無法完美地用作封面圖？大神級P圖笑瘋了XD

《Running Man》中李光洙想要不動聲色得要張元英的電話號碼，卻因為新世代的處理方式而失敗。

上週播出的《Running Man》中昭宥、Lovelyz美珠、Weki Meki度妍、(G)I-DLE宋雨琦、IZ*ONE張元英等前來做客，和跑男成員們展開對決。 相差19歲的李光洙和張元英完美展示了什麼叫做「代溝」。

乘車前往下一任務地點的張元英在車中玩起了自拍，看到她擺出各種角度自拍，李光洙哈哈大笑，讓小姑娘很是不好意思。 張元英就提議兩人合影，拍完之後她問道：「要不要把照片發給你? 」但又苦惱該用什麼方式傳送，畢竟兩人還沒有對方的通訊方式，想要通過短訊或KAKAO TALK傳送是不可能的。



此時的李光洙不停摸著手機，明眼人一看就知道他是打算問張元英的電話號碼。 哪知張元英卻問：「隔空投送可以嗎? 」就這樣李光洙和張元英在互相沒有對方號碼的情況下，只通過藍牙完成了照片的傳送。



看到該場景的觀眾們忍俊不禁，紛紛表示：「李光洙其實被默默拒絕了，哈哈哈哈」、「新世代和舊時代的區別」、「交換電話號碼失敗」、「李光洙可能自己都沒想到，就這樣被拒絕了」等。

「圖：李光洙」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞