《Running Man》旧世代VS新世代！打算通过照片要张元英电话号码的李光洙，就这样被拒绝了XD

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《Running Man》中李光洙想要不动声色得要张元英的电话号码，却因为新世代的处理方式而失败。

上周播出的《Running Man》中昭宥、Lovelyz美珠、Weki Meki度妍、(G)I-DLE宋雨琦、IZ*ONE张元英等前来做客，和跑男成员们展开对决。 相差19岁的李光洙和张元英完美展示了什么叫做「代沟」。

乘车前往下一任务地点的张元英在车中玩起了自拍，看到她摆出各种角度自拍，李光洙哈哈大笑，让小姑娘很是不好意思。 张元英就提议两人合影，拍完之后她问道：「要不要把照片发给你? 」但又苦恼该用什么方式传送，毕竟两人还没有对方的通讯方式，想要通过短讯或KAKAO TALK传送是不可能的。



此时的李光洙不停摸著手机，明眼人一看就知道他是打算问张元英的电话号码。 哪知张元英却问：「隔空投送可以吗? 」就这样李光洙和张元英在互相没有对方号码的情况下，只通过蓝牙完成了照片的传送。



看到该场景的观众们忍俊不禁，纷纷表示：「李光洙其实被默默拒绝了，哈哈哈哈」、「新世代和旧时代的区别」、「交换电话号码失败」、「李光洙可能自己都没想到，就这样被拒绝了」等。

「图：李光洙」

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