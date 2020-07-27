《Running Man》旧世代VS新世代！打算通过照片要张元英电话号码的李光洙，就这样被拒绝了XD
综艺 2020年7月27日 星期一09:31 Rui
《Running Man》中李光洙想要不动声色得要张元英的电话号码，却因为新世代的处理方式而失败。
上周播出的《Running Man》中昭宥、Lovelyz美珠、Weki Meki度妍、(G)I-DLE宋雨琦、IZ*ONE张元英等前来做客，和跑男成员们展开对决。 相差19岁的李光洙和张元英完美展示了什么叫做「代沟」。
乘车前往下一任务地点的张元英在车中玩起了自拍，看到她摆出各种角度自拍，李光洙哈哈大笑，让小姑娘很是不好意思。 张元英就提议两人合影，拍完之后她问道：「要不要把照片发给你? 」但又苦恼该用什么方式传送，毕竟两人还没有对方的通讯方式，想要通过短讯或KAKAO TALK传送是不可能的。
此时的李光洙不停摸著手机，明眼人一看就知道他是打算问张元英的电话号码。 哪知张元英却问：「隔空投送可以吗? 」就这样李光洙和张元英在互相没有对方号码的情况下，只通过蓝牙完成了照片的传送。
看到该场景的观众们忍俊不禁，纷纷表示：「李光洙其实被默默拒绝了，哈哈哈哈」、「新世代和旧时代的区别」、「交换电话号码失败」、「李光洙可能自己都没想到，就这样被拒绝了」等。
「图：李光洙」
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留言/评论
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其實大家都是謹慎派XDD前後輩也不是很熟,不知能給不能給~員瑛也不是立馬要用藍芽,她是看光洙苦惱(?)說一定要有電話才可以,可能以為光洙有顧慮,因此提議可以藍芽傳送www
1小时前
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