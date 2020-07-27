為了維持組合人氣！Linda G：我們都結婚的事情是秘密，就請別播出去了！但...雨龍直接爆：我有兩個女兒XD

25日播出的《玩什麼好呢?》中，《Section TV演藝通信》的主持人朴澀琪對SSAK3的劉在錫（U-Doragon）、李孝利（Linda G）、Rain（雨龍）進行了採訪。
朴澀琪提問：「經常看各組合都會有各自打招呼的方法啊～或許你們有各自擔單的部分嗎？」Rain：「大家好！我是SSAK3裡負責討人厭的雨龍。」李孝利：「大家好！我是SSAK3裡負責沒禮貌的Linda G。」劉在錫：「大家好！我是組合裡負責沒聽看（沒聽說過也沒看過）的U-Doragon。」怎麼連自我介紹都這麼好笑 XD
之後朴澀琪又問：「我們Linda G說要去首爾活動，在家裡的李尚順會不會很擔心呢？」李孝利：「很擔心，都說我像離家出走的小孩一樣，說沒有了他就會惹事。」朴澀琪也叫她錄製一封影像信，但...一旁的劉在錫：「出道組合對這種事不都是無可奉告嗎？請暫時將這段話保密。」
李孝利馬上改口：「因為我們結婚的事情是秘密，就請別播出去了，為了維持人氣。」結果一旁的Rain：「我有兩個女兒，以後給你們做獨家。」想到有網友說他們子女數比組合成員數還多（笑）！
而「SSAK3」昨日在《Show! 音樂中心》帶來了出道舞台，更創下節目今年的最高收視。採訪時，鉉辰問：「那首話題的出道曲《再次來到這海邊》是什麼樣的一首歌請介紹一下。」李孝利：「是我老公李尚順寫的歌，我寫的歌詞，能在夏天想起美好回憶的歌。」但不是說結婚消息要保密嗎？一旁的Rain聽到還笑場了～還沒看過舞台的趕快看一下啦！
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