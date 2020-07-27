为了维持组合人气！Linda G：我们都结婚的事情是秘密，就请别播出去了！但...雨龙直接爆：我有两个女儿XD

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25日播出的《玩什么好呢?》中，《Section TV演艺通信》的主持人朴涩琪对SSAK3的刘在锡（U-Doragon）、李孝利（Linda G）、Rain（雨龙）进行了采访。

朴涩琪提问：「经常看各组合都会有各自打招呼的方法啊～或许你们有各自担单的部分吗？」Rain：「大家好！我是SSAK3里负责讨人厌的雨龙。」李孝利：「大家好！我是SSAK3里负责没礼貌的Linda G。」刘在锡：「大家好！我是组合里负责没听看（没听说过也没看过）的U-Doragon。」怎么连自我介绍都这么好笑 XD



之后朴涩琪又问：「我们Linda G说要去首尔活动，在家里的李尚顺会不会很担心呢？」李孝利：「很担心，都说我像离家出走的小孩一样，说没有了他就会惹事。」朴涩琪也叫她录制一封影像信，但...一旁的刘在锡：「出道组合对这种事不都是无可奉告吗？请暂时将这段话保密。」



李孝利马上改口：「因为我们结婚的事情是秘密，就请别播出去了，为了维持人气。」结果一旁的Rain：「我有两个女儿，以后给你们做独家。」想到有网友说他们子女数比组合成员数还多（笑）！



而「SSAK3」昨日在《Show! 音乐中心》带来了出道舞台，更创下节目今年的最高收视。采访时，铉辰问：「那首话题的出道曲《再次来到这海边》是什么样的一首歌请介绍一下。」李孝利：「是我老公李尚顺写的歌，我写的歌词，能在夏天想起美好回忆的歌。」但不是说结婚消息要保密吗？一旁的Rain听到还笑场了～还没看过舞台的赶快看一下啦！



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