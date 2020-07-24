太狂啦～人氣女團 BLACKPINK 成為全世界女藝人 Youtube 訂閱數一位！
只有 BLACKPINK 能超越 BLACKPINK 的概念，恭喜！！！！大家還記得她們播放量最高的前三首歌曲是什麼嗎？直接點開文章來欣賞一下熱門歌曲。
最新消息，人氣火爆的女團 BLACKPINK 超越了美國歌手 Ariana Grande （雅瑞安娜·格蘭德）成為了全世界 YouTube 上訂閱人數最多的女藝人。
根據經紀公司 YG 娛樂透露，就在今天（24日）上午7點 BLACKPINK 官方 YouTube 頻道的訂閱人數直接突破了 4230 萬名，贏過擁有 4220 萬名訂閱人數的 Ariana Grande，登上了女藝人訂閱數的冠軍一位。
BLACKPINK 目前是繼 Justin Bieber（5550萬）、DJ Marshmell o（4710萬）、Ed Sheeran（4500萬）、Eminem（4350萬）後，排在全世界藝人 YouTube 訂閱人數的第5位。
▼《How You Like That》目前3.3億觀看人次：
除了六月底發表的《How You Like That》後，她們也將火速的在8月份發行第二首新曲，有機會再提升排名。
下方為 BLACKPINK 的 MV 觀看人次前三名：
▼《DDU-DU DDU-DU》12億觀看人次：
▼《Kill This Love》9.3億觀看人次：
▼《BOOMBAYAH》9.1億觀看人次：
PS：BLACKPINK 同時是最多破九億 MV 的韓國團體。
（圖：官方）
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