太狂啦～人气女团 BLACKPINK 成为全世界女艺人 Youtube 订阅数一位！
只有 BLACKPINK 能超越 BLACKPINK 的概念，恭喜！！！！大家还记得她们播放量最高的前三首歌曲是什么吗？直接点开文章来欣赏一下热门歌曲。
最新消息，人气火爆的女团 BLACKPINK 超越了美国歌手 Ariana Grande （雅瑞安娜・格兰德）成为了全世界 YouTube 上订阅人数最多的女艺人。
根据经纪公司 YG 娱乐透露，就在今天（24日）上午7点 BLACKPINK 官方 YouTube 频道的订阅人数直接突破了 4230 万名，赢过拥有 4220 万名订阅人数的 Ariana Grande，登上了女艺人订阅数的冠军一位。
BLACKPINK 目前是继 Justin Bieber（5550万）、DJ Marshmell o（4710万）、Ed Sheeran（4500万）、Eminem（4350万）后，排在全世界艺人 YouTube 订阅人数的第5位。
▼《How You Like That》目前3.3亿观看人次：
除了六月底发表的《How You Like That》后，她们也将火速的在8月份发行第二首新曲，有机会再提升排名。
下方为 BLACKPINK 的 MV 观看人次前三名：
▼《DDU-DU DDU-DU》12亿观看人次：
▼《Kill This Love》9.3亿观看人次：
▼《BOOMBAYAH》9.1亿观看人次：
PS：BLACKPINK 同时是最多破九亿 MV 的韩国团体。
（图：官方）
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