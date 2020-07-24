李連福廚師分享與BTS防彈少年團Jin的友誼：「Jin去海外公演的話，還會帶紅酒回來送給我...也一起去釣過魚」
綜藝 2020年7月24日 星期五12:35 Yuan
22日播出的《Radio Star》由李連福廚師、全昭彌（SOMI）、柳敏相、許訓作為嘉賓出演。
主持人金九拉問：「李連福廚師和BTS的Jin、少女時代潤娥、姜丹尼爾這些年輕的明星們都很熟，這不容易啊，有什麼樣的秘訣嗎？」李連福：「一起拍攝的時候，因為我不是上了年紀，上了年紀對待年輕朋友覺得有點難，所以我會先去接近他們，先去和他們搭話，然後給他們名片，就這樣聯繫而變親近了。」
他繼續說：「Jin如果去海外公演的話，還會帶紅酒回來送給我。也和他一起去釣過魚，來家裡玩過，去釣魚如釣到海鮮，Jin會說『來到這裡還讓廚師做料理太不禮貌了，就別做了』，然後他就親自做了料理。」主持人也說：「真的很有禮貌。」
而之前李連福就曾更新過和Jin的合照，並寫下：「防彈少年團Jin帶著父母來餐廳了呢！又善良又長得帥氣，還是孝子，真的是沒有缺點。」
（圖：MBC、IG@fuxtom）
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