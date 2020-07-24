李连福厨师分享与BTS防弹少年团Jin的友谊：「Jin去海外公演的话，还会带红酒回来送给我...也一起去钓过鱼」
综艺 2020年7月24日 星期五12:35 Yuan
22日播出的《Radio Star》由李连福厨师、全昭弥（SOMI）、柳敏相、许训作为嘉宾出演。
主持人金九拉问：「李连福厨师和BTS的Jin、少女时代润娥、姜丹尼尔这些年轻的明星们都很熟，这不容易啊，有什么样的秘诀吗？」李连福：「一起拍摄的时候，因为我不是上了年纪，上了年纪对待年轻朋友觉得有点难，所以我会先去接近他们，先去和他们搭话，然后给他们名片，就这样联系而变亲近了。」
他继续说：「Jin如果去海外公演的话，还会带红酒回来送给我。也和他一起去钓过鱼，来家里玩过，去钓鱼如钓到海鲜，Jin会说『来到这里还让厨师做料理太不礼貌了，就别做了』，然后他就亲自做了料理。」主持人也说：「真的很有礼貌。」
而之前李连福就曾更新过和Jin的合照，并写下：「防弹少年团Jin带著父母来餐厅了呢！又善良又长得帅气，还是孝子，真的是没有缺点。」
（图：MBC、IG@fuxtom）
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