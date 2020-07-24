《便利店新星》金裕貞化身導演狂拍池昌旭，簡直就是熱戀中的小情侶啊！
韓劇 2020年7月24日 星期五11:32 MiJimin
【多圖劇照＋花絮】第9~10集真的太虐了，希望今晚第11集可以各種甜到底啊～！！！
熱門韓劇《便利店新星》今晚將播出第11集，除了全新劇照裡充滿甜蜜的模樣之外，連官方公開的花絮照中，池昌旭和金裕貞的互動氣氛也相當幸福，明明已經夏天了卻充滿櫻花盛開的春天氛圍啊～。
想必在第9~10集劇迷們都被虐到不行，從男女主角的遭遇，到男主爸媽的無奈和辛酸，都讓人看了忍不住流淚，產生共鳴，雖然危機還沒解除，但今晚應該會很甜寵，大家千萬不能錯過！
▼金裕貞在池昌旭臉上塗鴉，宣示崔店長（池昌旭）就是新星（金裕貞）的，專屬於她。XD
▼而金裕貞在現場也如同是大家的活力泉源，直接化身小導演掌鏡，狂拍池昌旭的模樣簡直就是一對小情侶啊！
▼此外，成為了正式職員的丁新星，以及變成單身的崔店長，預計是各種放閃～增進感情的狀態啊！好期待…XD
▼當然還有一直待在新星身邊的守護天使、小奶狗男二姜志旭（金旻奎 飾），一起拍攝便利店宣傳影片的劇情，這一段三角戀又會譜出什麼樣有趣的故事呢？
▼預告，《便利店新星》於每週五、六的晚間十點播出。
（圖：官方劇照／愛奇藝）
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