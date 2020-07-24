《便利店新星》金裕贞化身导演狂拍池昌旭，简直就是热恋中的小情侣啊！

《便利店新星》金裕贞化身导演狂拍池昌旭，简直就是热恋中的小情侣啊！

韩剧   2020年7月24日   星期五11:32   MiJimin  

【多图剧照＋花絮】第9~10集真的太虐了，希望今晚第11集可以各种甜到底啊～！！！

热门韩剧《便利店新星》今晚将播出第11集，除了全新剧照里充满甜蜜的模样之外，连官方公开的花絮照中，池昌旭和金裕贞的互动气氛也相当幸福，明明已经夏天了却充满樱花盛开的春天氛围啊～。

想必在第9~10集剧迷们都被虐到不行，从男女主角的遭遇，到男主爸妈的无奈和辛酸，都让人看了忍不住流泪，产生共鸣，虽然危机还没解除，但今晚应该会很甜宠，大家千万不能错过！

▼金裕贞在池昌旭脸上涂鸦，宣示崔店长（池昌旭）就是新星（金裕贞）的，专属於她。XD

▼而金裕贞在现场也如同是大家的活力泉源，直接化身小导演掌镜，狂拍池昌旭的模样简直就是一对小情侣啊！

▼此外，成为了正式职员的丁新星，以及变成单身的崔店长，预计是各种放闪～增进感情的状态啊！好期待…XD

▼当然还有一直待在新星身边的守护天使、小奶狗男二姜志旭（金旻奎　饰），一起拍摄便利店宣传影片的剧情，这一段三角恋又会谱出什么样有趣的故事呢？

▼预告，《便利店新星》於每周五、六的晚间十点播出。

（图：官方剧照／爱奇艺）

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