《帶輪子的家》IU＋呂珍九不自覺放閃被問：「兩位要結婚了嗎？」下一集P.O也來啦！

就像在青春電影那樣，IU來到節目《帶輪子的家》作客，滿月與燦星CP再度合體，展開了一場夏季露營。
7月23日晚間播出的tvN實境旅遊節目《帶輪子的家》由IU擔任嘉賓，看得出來曾與IU合作《德魯納酒店》的呂珍九特別開心，3位男生趕緊準備了位置給IU，IU只要一想幫忙成東鎰立刻說：「客人不是來做這些事的。」不過IU沒忘了要照顧一下滿身大汗的呂珍九。
成東鎰說：「剛剛問呂珍九有關IU的一些問題，他都沒說到跟你很熟。」讓呂珍九突然慌張了起來，IU說：「是這樣嗎？」還跟呂珍九調皮地使了個眼色，呂珍九趕緊說明當時前輩問得太過突然，沒想太多所以沒說。IU還為大家帶來了親自栽種的有機蔬菜，還有充滿誠心誠意的小菜，以及由IU的父親親手準備的咖啡。
IU提到：「我們家人其實不太懂咖啡的味道，所以也不太會做什麼反應。」呂珍九立刻接著說：「那我會努力試試看。」此時金希沅與成東鎰立刻說：「兩位要結婚了嗎？一有客人來訪就有重大發表。」捉弄著弟弟呂珍九。當日大家來到的地點是聞慶，三人與IU要挑戰的則是此地出了名的滑翔傘。呂珍九更調皮地說：「其實我的遺願清單就是跟哥哥們與IU一起玩滑翔傘。」
IU也被說動了，她說原本若照自己的想法可能不會去玩，但這樣看來似乎值得一試。不過在前往地點的車子中IU又突然說：「突然有點緊張，真的能嘗試嗎？」呂珍九趕緊鼓勵她，IU卻緊張到說：「我現在有點開始聽不到你說的話了。」到了滑翔場穿上了裝備，IU說：「這是怎麼一回事？說這是療癒的旅程我才來的耶！」似乎有點後悔，不過呂珍九依舊在一旁扶著她幫她加油。
最後IU還特別說：「今天跟我的想像中完全不一樣耶！」表示自己獲得了難忘的回憶。而預告中還出現了另一位特別來賓，同樣是《德魯納酒店》中共同演出的P.O！大家繼續期待下集更精采的內容囉！
照片：《帶輪子的家》節目畫面截圖
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