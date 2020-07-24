《带轮子的家》IU＋吕珍九不自觉放闪被问：「两位要结婚了吗？」下一集P.O也来啦！

就像在青春电影那样，IU来到节目《带轮子的家》作客，满月与灿星CP再度合体，展开了一场夏季露营。
7月23日晚间播出的tvN实境旅游节目《带轮子的家》由IU担任嘉宾，看得出来曾与IU合作《德鲁纳酒店》的吕珍九特别开心，3位男生赶紧准备了位置给IU，IU只要一想帮忙成东镒立刻说：「客人不是来做这些事的。」不过IU没忘了要照顾一下满身大汗的吕珍九。
成东镒说：「刚刚问吕珍九有关IU的一些问题，他都没说到跟你很熟。」让吕珍九突然慌张了起来，IU说：「是这样吗？」还跟吕珍九调皮地使了个眼色，吕珍九赶紧说明当时前辈问得太过突然，没想太多所以没说。IU还为大家带来了亲自栽种的有机蔬菜，还有充满诚心诚意的小菜，以及由IU的父亲亲手准备的咖啡。
IU提到：「我们家人其实不太懂咖啡的味道，所以也不太会做什么反应。」吕珍九立刻接著说：「那我会努力试试看。」此时金希沅与成东镒立刻说：「两位要结婚了吗？一有客人来访就有重大发表。」捉弄著弟弟吕珍九。当日大家来到的地点是闻庆，三人与IU要挑战的则是此地出了名的滑翔伞。吕珍九更调皮地说：「其实我的遗愿清单就是跟哥哥们与IU一起玩滑翔伞。」
IU也被说动了，她说原本若照自己的想法可能不会去玩，但这样看来似乎值得一试。不过在前往地点的车子中IU又突然说：「突然有点紧张，真的能尝试吗？」吕珍九赶紧鼓励她，IU却紧张到说：「我现在有点开始听不到你说的话了。」到了滑翔场穿上了装备，IU说：「这是怎么一回事？说这是疗愈的旅程我才来的耶！」似乎有点后悔，不过吕珍九依旧在一旁扶著她帮她加油。
最后IU还特别说：「今天跟我的想像中完全不一样耶！」表示自己获得了难忘的回忆。而预告中还出现了另一位特别来宾，同样是《德鲁纳酒店》中共同演出的P.O！大家继续期待下集更精采的内容罗！
照片：《带轮子的家》节目画面截图
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