IU出演《帶輪子的家》今日播出！製作組：「呂珍九為了IU提前找了食譜，比任何時候都更加努力」
綜藝 2020年7月23日 星期四12:21 Yuan
tvN綜藝由成東鎰、金希沅、呂珍九出演，他們把全國各個角落當作自家院子生活，拋開對於「房子」的慾望，專注於真正重要的東西來充實日常生活。為了遵守與呂珍九的義氣，IU也爽快答應出演，日前也公開預告。（延伸閱讀：《帶輪子的家》預告公開！讓呂珍九緊張的嘉賓...原來是「滿月社長」IU來了）
從品嚐特產、體驗滑翔傘，IU和他們一起度過了健康又涼爽的夏天。由於風大，滑翔傘體驗比預想的提前，沒有做好心理準備的四人，到了場地話也越來越少。IU還對呂珍九說：『我現在開始聽不到你的話了。」看來真的很緊張啊（笑）！
製作組方面也表示：「呂珍九為了IU提前找了食譜，比任何時候都更加努力地準備迎接客人。」而IU也為成東鎰、金希沅、呂珍九帶來誠意滿滿的禮物，進行了溫暖的重逢。在節目中會發生什麼樣有趣的事情，就一起期待今晚的播出啦！
（圖：tvN）
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I look forward to this episode and Kim yoo jung if possible.
1小時前
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