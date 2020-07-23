IU出演《帶輪子的家》今日播出！製作組：「呂珍九為了IU提前找了食譜，比任何時候都更加努力」

IU出演《帶輪子的家》今日播出！製作組：「呂珍九為了IU提前找了食譜，比任何時候都更加努力」

綜藝   2020年7月23日   星期四12:21   Yuan   3

tvN綜藝由成東鎰、金希沅、呂珍九出演，他們把全國各個角落當作自家院子生活，拋開對於「房子」的慾望，專注於真正重要的東西來充實日常生活。為了遵守與呂珍九的義氣，IU也爽快答應出演，日前也公開預告。（延伸閱讀：《帶輪子的家》預告公開！讓呂珍九緊張的嘉賓...原來是「滿月社長」IU來了

從品嚐特產、體驗滑翔傘，IU和他們一起度過了健康又涼爽的夏天。由於風大，滑翔傘體驗比預想的提前，沒有做好心理準備的四人，到了場地話也越來越少。IU還對呂珍九說：『我現在開始聽不到你的話了。」看來真的很緊張啊（笑）！

製作組方面也表示：「呂珍九為了IU提前找了食譜，比任何時候都更加努力地準備迎接客人。」而IU也為成東鎰、金希沅、呂珍九帶來誠意滿滿的禮物，進行了溫暖的重逢。在節目中會發生什麼樣有趣的事情，就一起期待今晚的播出啦！


（圖：tvN）

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留言/評論
  • Kin Ka Tao
    I look forward to this episode and Kim yoo jung if possible.
    1小時前
  • Elam Loke
    Ceng Sim Yong
    1小時前
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