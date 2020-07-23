IU出演《带轮子的家》今日播出！制作组：「吕珍九为了IU提前找了食谱，比任何时候都更加努力」
综艺 2020年7月23日 星期四12:21 Yuan
tvN综艺由成东镒、金希沅、吕珍九出演，他们把全国各个角落当作自家院子生活，抛开对於「房子」的欲望，专注於真正重要的东西来充实日常生活。为了遵守与吕珍九的义气，IU也爽快答应出演，日前也公开预告。（延伸阅读：《带轮子的家》预告公开！让吕珍九紧张的嘉宾...原来是「满月社长」IU来了）
从品尝特产、体验滑翔伞，IU和他们一起度过了健康又凉爽的夏天。由於风大，滑翔伞体验比预想的提前，没有做好心理准备的四人，到了场地话也越来越少。IU还对吕珍九说：『我现在开始听不到你的话了。」看来真的很紧张啊（笑）！
制作组方面也表示：「吕珍九为了IU提前找了食谱，比任何时候都更加努力地准备迎接客人。」而IU也为成东镒、金希沅、吕珍九带来诚意满满的礼物，进行了温暖的重逢。在节目中会发生什么样有趣的事情，就一起期待今晚的播出啦！
（图：tvN）
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留言/评论
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I look forward to this episode and Kim yoo jung if possible.
1小时前
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