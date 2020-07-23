YG這次很有效率！BLACKPINK第二首新曲將在8月發行，預告海報公開...會與哪位藝人合作備受關注！
KPOP 2020年7月23日 星期四11:03 Yuan
BLACKPINK睽違一年兩個月發行首張正規專輯的先行曲《How You Like That》，也憑著這首歌再度寫下韓國歌壇的新紀錄。
今日（23日），YG娛樂公開BLACKPINK新曲預告海報（BLACKPINK NEW SINGLE TEASER POSTER），海報上寫著「August,2020」的文字吸引了大家的視線。清新的視覺、活躍的粉色調背景，就像是漫畫中的某個場景一樣讓人心動。海報中留下的問號引發了大家的好奇心，這次會和哪位藝人合作，也備受關注。
5月，YG娛樂曾提到BLACKPINK今年的活動計畫：「2020年6月，BLACKPINK將先公開先行曲，今年7月至8月左右，計劃以特別形式發行第二首新曲。9月份，BLACKPINK計劃發行第一張正規專輯。」
而不少網友也表示：「很好奇誰會來Feat.」、「不敢相信這是YG的效率」、「好期待」、「會是夏日風嗎」、「居然這麼快」、「這一次竟然這麼迅速，有點感人」等等。
（圖：YG、IG@blackpinkofficial）
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