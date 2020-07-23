YG这次很有效率！BLACKPINK第二首新曲将在8月发行，预告海报公开...会与哪位艺人合作备受关注！
KPOP 2020年7月23日 星期四11:03 Yuan
BLACKPINK睽违一年两个月发行首张正规专辑的先行曲《How You Like That》，也凭著这首歌再度写下韩国歌坛的新纪录。
今日（23日），YG娱乐公开BLACKPINK新曲预告海报（BLACKPINK NEW SINGLE TEASER POSTER），海报上写著「August,2020」的文字吸引了大家的视线。清新的视觉、活跃的粉色调背景，就像是漫画中的某个场景一样让人心动。海报中留下的问号引发了大家的好奇心，这次会和哪位艺人合作，也备受关注。
5月，YG娱乐曾提到BLACKPINK今年的活动计画：「2020年6月，BLACKPINK将先公开先行曲，今年7月至8月左右，计划以特别形式发行第二首新曲。9月份，BLACKPINK计划发行第一张正规专辑。」
而不少网友也表示：「很好奇谁会来Feat.」、「不敢相信这是YG的效率」、「好期待」、「会是夏日风吗」、「居然这么快」、「这一次竟然这么迅速，有点感人」等等。
（图：YG、IG@blackpinkofficial）
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