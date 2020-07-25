【有片】李昇基的炸裂高音，全程高燃！韓網民：綜藝界請把他還給歌壇

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歌手、演員、綜藝人，大家對李昇基最大的印象是什麼?

以歌手身份出道，唱而優則演響入電視劇圈而人氣大火的李昇基，後來又因《新西遊記》圈了一大波綜藝粉。 退伍後以電視劇《花遊記》、綜藝節目《家師父一體》和觀眾們見面的他，似乎歌手的身份越來越淡了。 不過，最近公開的一則影片讓大家重新見到了他是抒情歌王子的面貌，果然歌手是他的本業啊！！

李昇基在最近播出的《家師父一體》上演唱了大前輩金慶皓的《禁忌之戀》，為什麼要挑這首1999年的歌曲呢? 那是因為李昇基想要飆高音，想要炸裂舞台的效果。 穿著皮衣登場的李昇基，從亮相開始就散發出了極致的性感魅力！



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低沉嘶啞的嗓音讓我們重新看到了李昇基的歌手業務能力，爆發式的高音頻出，聽得眾人完全沉浸在其中。

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久違的李昇基的歌聲，廣大粉絲們看了影片之後紛紛留言表示：「雞皮疙瘩全起來了」、「經典舞台，太有魄力了」、「歌手果然是歌手」、「綜藝界，請把李昇基還給歌壇」等。

「圖：《家師父一體》、YouTube」

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