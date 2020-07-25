【有片】李升基的炸裂高音，全程高燃！韩网民：综艺界请把他还给歌坛

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歌手、演员、综艺人，大家对李升基最大的印象是什么?

以歌手身份出道，唱而优则演响入电视剧圈而人气大火的李升基，后来又因《新西游记》圈了一大波综艺粉。 退伍后以电视剧《花游记》、综艺节目《家师父一体》和观众们见面的他，似乎歌手的身份越来越淡了。 不过，最近公开的一则影片让大家重新见到了他是抒情歌王子的面貌，果然歌手是他的本业啊！！

李升基在最近播出的《家师父一体》上演唱了大前辈金庆皓的《禁忌之恋》，为什么要挑这首1999年的歌曲呢? 那是因为李升基想要飙高音，想要炸裂舞台的效果。 穿著皮衣登场的李升基，从亮相开始就散发出了极致的性感魅力！



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低沉嘶哑的嗓音让我们重新看到了李升基的歌手业务能力，爆发式的高音频出，听得众人完全沉浸在其中。

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久违的李升基的歌声，广大粉丝们看了影片之后纷纷留言表示：「鸡皮疙瘩全起来了」、「经典舞台，太有魄力了」、「歌手果然是歌手」、「综艺界，请把李升基还给歌坛」等。

「图：《家师父一体》、YouTube」

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