《RM》預告：男女偶像大集合桐俊、韶宥、美珠、雨琦、金度延、張員瑛大勢都來啦！ 退伍前一天金玟錫壓制偷拍男！正義發言：「只是做了該做的事」 權珉娥事件後AOA惠晶首發聲：努力讓身心更健康，努力照顧身邊人 「人肉符咒」李昇基又發神力了？這次竟然擋住了西伯利亞高氣壓，一夜封神！ 毫無違和感！金秀賢＆徐睿知的「一半一半」合成照XD GFRIEND〈Apple〉獲回歸後首冠 邊吃蘋果邊帶來安可表演！ 「南韓梗王」李壽根並不只有笑點！首次公開二兒子手腳不便更鼓勵殘疾兒父母：一定要當做是祝福好好撫養 Apink鄭恩地訴說偶像團的現實困境：「還不到30歲就被當做古董」 【有片】孩子大了，都學會出走了！因為沒人喜歡自己而氣惱的小可愛本特利XD 《青春記錄》新預告短短30秒：朴寶劍全新角色換上Ｎ種造型帥氣逼人！

據說，李昇基這次又靠一己之力擋住了暴雨。

含早之前，韓網上就流李傳出昇基是「人肉符咒」的說法，說他的八字太金貴能躲得過戰爭和自然死亡，算命師父說他是即使在戰場上也是別人替他挨槍的命，也就是說不管在哪兒，他都能活下去。 因為八字太好，當藝人反而是最次的一個選擇。 宣傳自己參演的電影《宮合》當時，李昇基自己也說過算命先生說他是50年難得一見的貴命。 」



李昇基傳出人間符咒的時候正好是平昌郡被定為冬季的城市的第二天，原因就是他拍了平昌水廣告之後平昌才被定為冬季舉辦城市。 確定的那天是7月7日，正好是李昇基出道7周年的日子。 而李昇基第一次出演《兩天一夜》就是平昌篇。 （以下請當玩笑看）被稱人間符咒之後，每次發生不好的事情時，李昇基就會被網友們召喚。 有次他出席某活動，之前一直在下雨，到他上臺時雨突然就停了，他下臺之後就又開始下雨。 還有倫敦馬國的時候，李昇基一返回韓國朴泰煥就進了400m決賽。 超強颱風布拉萬 (Bolaven) 過境韓國的時候李昇基在日本，他一回國颱風威力就大大減弱了，所以又引發了一輪他是人間符咒的議論。就連韓媒有時候都直接將他和天氣聯繫到一起，去年18號颱風剛過又發生19號颱風，有媒體就在新聞題目上寫上了「李昇基要出國了」。



這次李昇基又「擋」住了西伯利亞高氣壓的北上，保佑韓國躲過了特大暴雨和梅雨季，沒有造成洪澇災害。 7月20日千里眼2A衛星拍攝到的雲圖顯示，韓半島上空半朵雲都沒有，而相鄰之交的中國和日本則烏雲密佈，形成了強烈的對比。 因此一眾韓國網友們將此功勞歸結到了「人肉符咒」李昇基的身上，紛紛上網留言開玩笑地表示：「昇基神帶走了風和雲」、「昇基啊，謝謝你留在韓國」等。



「圖：氣象廳、網路」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞