「人肉符咒」李升基又发神力了？这次竟然挡住了西伯利亚高气压，一夜封神！

据说，李升基这次又靠一己之力挡住了暴雨。
含早之前，韩网上就流李传出升基是「人肉符咒」的说法，说他的八字太金贵能躲得过战争和自然死亡，算命师父说他是即使在战场上也是别人替他挨枪的命，也就是说不管在哪儿，他都能活下去。 因为八字太好，当艺人反而是最次的一个选择。 宣传自己参演的电影《宫合》当时，李升基自己也说过算命先生说他是50年难得一见的贵命。 」
李升基传出人间符咒的时候正好是平昌郡被定为冬季的城市的第二天，原因就是他拍了平昌水广告之后平昌才被定为冬季举办城市。 确定的那天是7月7日，正好是李升基出道7周年的日子。 而李升基第一次出演《两天一夜》就是平昌篇。 （以下请当玩笑看）被称人间符咒之后，每次发生不好的事情时，李升基就会被网友们召唤。 有次他出席某活动，之前一直在下雨，到他上台时雨突然就停了，他下台之后就又开始下雨。 还有伦敦马国的时候，李升基一返回韩国朴泰焕就进了400m决赛。 超强台风布拉万 (Bolaven) 过境韩国的时候李升基在日本，他一回国台风威力就大大减弱了，所以又引发了一轮他是人间符咒的议论。就连韩媒有时候都直接将他和天气联系到一起，去年18号台风刚过又发生19号台风，有媒体就在新闻题目上写上了「李升基要出国了」。
这次李升基又「挡」住了西伯利亚高气压的北上，保佑韩国躲过了特大暴雨和梅雨季，没有造成洪涝灾害。 7月20日千里眼2A卫星拍摄到的云图显示，韩半岛上空半朵云都没有，而相邻之交的中国和日本则乌云密布，形成了强烈的对比。 因此一众韩国网友们将此功劳归结到了「人肉符咒」李升基的身上，纷纷上网留言开玩笑地表示：「升基神带走了风和云」、「升基啊，谢谢你留在韩国」等。
「图：气象厅、网路」
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