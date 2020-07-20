《Running Man》劉在錫觀察金鍾國的姿勢，對話題有沒有興趣時差很大！
綜藝 2020年7月20日 星期一12:36 MiJimin
不愧是十年以上的夥伴了，各位觀眾有注意到金鍾國的這個動作嗎？
昨天播出的《Running Man》迎來了老千特輯，大家也穿出了五花八門的各式造型，一開場就相當有氣勢，其中在開場談話中，劉在錫注意到了金鍾國長久以來的談話習慣，身為忠實觀眾的你，也注意到了嗎？
全昭旻問金鍾國是不是出汗了（臉在發光），池錫辰接著說那是出油，但金鍾國表示其實是塗了防曬霜，假裝沒聽見池錫辰說的話。
池錫辰不放棄，繼續接著說：「沒化妝也很好啊，皮膚看起來特別有活力。」金鍾國回答的也是很冷淡：「是啊，哥…。」
劉在錫則觀察到了金鍾國在對話題感不感興趣時，姿勢其實是有有差異的！
平常不是很想投入聊天時，身體向後依靠，一隻手靠在椅背上，一隻手放在桌子上，呈現有點慵懶又舒服的坐姿。
但對話題有興趣時，身體向前傾，兩隻手十指交叉的放在桌上，必講台詞是：喔！是嗎～？金鍾國和其他人聽了也相當認同。XD
▼節目片段：
（圖：愛奇藝／런닝맨 - 스브스 공식 채널）
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留言/評論
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正常啊～話題有沒有興趣，肢體動作本來就會表現啦
2小時前