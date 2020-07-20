《Running Man》刘在锡观察金钟国的姿势，对话题有没有兴趣时差很大！
综艺 2020年7月20日 星期一12:36 MiJimin
不愧是十年以上的伙伴了，各位观众有注意到金钟国的这个动作吗？
昨天播出的《Running Man》迎来了老千特辑，大家也穿出了五花八门的各式造型，一开场就相当有气势，其中在开场谈话中，刘在锡注意到了金钟国长久以来的谈话习惯，身为忠实观众的你，也注意到了吗？
全昭旻问金钟国是不是出汗了（脸在发光），池锡辰接著说那是出油，但金钟国表示其实是涂了防晒霜，假装没听见池锡辰说的话。
池锡辰不放弃，继续接著说：「没化妆也很好啊，皮肤看起来特别有活力。」金钟国回答的也是很冷淡：「是啊，哥…。」
刘在锡则观察到了金钟国在对话题感不感兴趣时，姿势其实是有有差异的！
平常不是很想投入聊天时，身体向后依靠，一只手靠在椅背上，一只手放在桌子上，呈现有点慵懒又舒服的坐姿。
但对话题有兴趣时，身体向前倾，两只手十指交叉的放在桌上，必讲台词是：喔！是吗～？金钟国和其他人听了也相当认同。XD
▼节目片段：
（图：爱奇艺／런닝맨 - 스브스 공식 채널）
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留言/评论
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正常啊～話題有沒有興趣，肢體動作本來就會表現啦
1小时前