果然是「最強新人」啊！U-Doragon、Linda G、雨龍「SSAK3」出道曲橫掃音源榜一位，期待下週的舞台！
KPOP 2020年7月19日 星期日15:12 Yuan
MBC《玩什麼好呢》中，紀錄了由劉在錫（U-Doragon）、李孝利（Linda G）、Rain（雨龍）組成混聲組合「SSAK3（싹쓰리）」從5月開始準備活動的過程，節目已多週蟬聯非電視劇部門的冠軍。
18日下午6點發行了出道曲《再次來到這海邊》，這是一首讓人聯想到90年代風格的新復古舞曲，由李孝利的老公李尚順作曲，搭配充滿夏日清涼感的歌詞，音源發行之後也在多個音源榜（Melon、Genie、Flo、Bugs）取得了一位，果然是「最強新人」啊！
另外，SSAK3將在25日在《Show! 音樂中心》帶來出道舞台，大家可以期待一下啦！
在《玩什麼好呢》昨日播出中，這次的MV是找來曾拍攝過BTS防彈少年團《Fake Love》、《DNA》、《Idol》等歌曲的Lumpens導演。最後...提到了一位公約，李孝利：「要不要互相打一次？」劉在錫：「我們就互相痛快地打對方的耳光。」Rain：「我覺得很好。」此外，他們也為粉絲們準備了SOLO曲，期待下週的播出。
（圖：MBC、IG@rain_oppa）
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