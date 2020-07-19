果然是「最强新人」啊！U-Doragon、Linda G、雨龙「SSAK3」出道曲横扫音源榜一位，期待下周的舞台！
KPOP 2020年7月19日 星期日15:12 Yuan
MBC《玩什么好呢》中，纪录了由刘在锡（U-Doragon）、李孝利（Linda G）、Rain（雨龙）组成混声组合「SSAK3（싹쓰리）」从5月开始准备活动的过程，节目已多周蝉联非电视剧部门的冠军。
18日下午6点发行了出道曲《再次来到这海边》，这是一首让人联想到90年代风格的新复古舞曲，由李孝利的老公李尚顺作曲，搭配充满夏日清凉感的歌词，音源发行之后也在多个音源榜（Melon、Genie、Flo、Bugs）取得了一位，果然是「最强新人」啊！
另外，SSAK3将在25日在《Show! 音乐中心》带来出道舞台，大家可以期待一下啦！
在《玩什么好呢》昨日播出中，这次的MV是找来曾拍摄过BTS防弹少年团《Fake Love》、《DNA》、《Idol》等歌曲的Lumpens导演。最后...提到了一位公约，李孝利：「要不要互相打一次？」刘在锡：「我们就互相痛快地打对方的耳光。」Rain：「我觉得很好。」此外，他们也为粉丝们准备了SOLO曲，期待下周的播出。
（图：MBC、IG@rain_oppa）
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