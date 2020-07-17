因《驚人的星期六》影片封面圖...引發嘴巴大小比較！可以吃超大口的惠利＆努力張大嘴卻吃很小口的宋旻浩！
明星 2020年7月17日 星期五12:42 Yuan
因《驚人的星期六》在Youtube影片封面圖，也引發了韓國網友對惠利、宋旻浩的嘴巴大小進行了對比，就一起來看看這些圖吧！
臉超級超級小，卻...可以吃很大口的惠利，每次看她吃東西都讓人超有食慾的！
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而宋旻浩是...努力張最大的嘴，吃少的東西，大家可以去回顧一下《新西遊記7》，就會發現他每次都很努力了（笑）！
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這些對比圖在網路上引發了熱議，不少網友紛紛留言：「惠利真的太可愛了」、「我也是宋旻浩那樣，真的好想一口咬漢堡」、「拜託在《驚人的星期六》比一下吧」、「太搞笑了」、「好羨慕那種一次可以吃很大口的」、「兩個對比真的太可愛」、「看惠利吃飯真的好有食慾」等等。
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留言/評論
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張珮琳我真的忍不住tag你 請你來看看我的寶貝多可愛🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺嗚嗚嗚嗚嗚我要把他捧在手心呵護（too much
2小時前
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