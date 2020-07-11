試鏡花絮公開！曹政奭曾向《機智醫生生活》團隊，推薦素不相識的田美都

田美都欠曹政奭一個行大禮呢~XD
《機智醫生生活》在第一季后和第二季前的這段時間，將陸續公開劇組的各種幕後花絮。以《機智掏空硬碟》的節目名，每週四晚九點在YouTube十五夜頻道發佈。
近日發佈的第一期花絮，記錄田美都試鏡的過程，導演和編劇對她的演技讚不絕口：「蔡頌和是很難演繹的角色，如果沉穩地說台詞，角色就會很無趣，但是田美都用低沉聲調的同時，有抑揚頓挫、有喜怒哀樂，幾乎完美！」
田美都螢幕作品很少，只有電視劇《Mother》和電影《變身》的短暫出演，但在音樂劇話劇舞台多年打拚，經驗豐富。導演甚至稱讚她「在《Mother》並不起眼的台詞，在她的演繹下變得抓人眼球。」
曹政奭和導演、編劇聚餐見面時，一聽到導演編劇提到田美都，曹政奭驚訝道，自己本來就想對導演說給田美都一次試鏡機會，如果在找新人演員，想推薦田美都。
曹政奭和田美都沒有合作過，也沒有私下關係，只是因為看過田美都的《ONCE》音樂劇演出，「只看得到田美都」，被她的演技折服，所以極力推薦。
田美都在第二輪試鏡時，從導演的口中得知，有一位確定出演的演員推薦她，田美都感激道：「那位定下了嗎? 如果以後一起出演，看來要向那位行大禮才行。」
圖：YouTube 채널 십오야
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