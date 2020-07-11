试镜花絮公开！曹政奭曾向《机智医生生活》团队，推荐素不相识的田美都

田美都欠曹政奭一个行大礼呢~XD
《机智医生生活》在第一季后和第二季前的这段时间，将陆续公开剧组的各种幕后花絮。以《机智掏空硬碟》的节目名，每周四晚九点在YouTube十五夜频道发布。
近日发布的第一期花絮，记录田美都试镜的过程，导演和编剧对她的演技赞不绝口：「蔡颂和是很难演绎的角色，如果沉稳地说台词，角色就会很无趣，但是田美都用低沉声调的同时，有抑扬顿挫、有喜怒哀乐，几乎完美！」
田美都萤幕作品很少，只有电视剧《Mother》和电影《变身》的短暂出演，但在音乐剧话剧舞台多年打拚，经验丰富。导演甚至称赞她「在《Mother》并不起眼的台词，在她的演绎下变得抓人眼球。」
曹政奭和导演、编剧聚餐见面时，一听到导演编剧提到田美都，曹政奭惊讶道，自己本来就想对导演说给田美都一次试镜机会，如果在找新人演员，想推荐田美都。
曹政奭和田美都没有合作过，也没有私下关系，只是因为看过田美都的《ONCE》音乐剧演出，「只看得到田美都」，被她的演技折服，所以极力推荐。
田美都在第二轮试镜时，从导演的口中得知，有一位确定出演的演员推荐她，田美都感激道：「那位定下了吗? 如果以后一起出演，看来要向那位行大礼才行。」
图：YouTube 채널 십오야
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