EXO世勳SOLO曲《On Me》MV公開！還出現兩位大明星：他的愛犬VIVI、《The King：永遠的君主》的白馬！
KPOP 2020年7月10日 星期五13:56 Yuan
世勳和燦烈組成的小分隊「EXO-SC」即將在13日發行首張正規專輯《1 Billion Views》。
日前先公開10cm合作的《Telephone》外，昨日也公開世勳的SOLO曲《On Me》Track MV。
在MV中，世勳的愛犬VIVI入鏡啦！這也在網路上引發了討論，不少網友更紛紛表示：「空虛的表情太可愛了」、「是VIVI呀」、「恭喜VIVI正式出道了啊」、「貴族VIVI」、「真的太可愛了」等等。
除了VIVI外，MV中有世勳騎著白馬的場面，真的就像是白馬王子啊！而白馬正是《The King：永遠的君主》中李敏鎬騎的「Maximus（麥希穆斯）」，這個MV來了兩位大明星呢（笑）！
另外，這次的專輯將會收錄9首歌，更找來了10cm、MOON、PENOMECO和Gaeko合作，就一起期待13日到來。
（圖：《On Me》MV、推特＠weareoneexo）
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