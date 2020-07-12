演技大爆發！Rain、朴海鎮、NaNa和庭沼珉演活反差角色！

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韓劇好看不止在於劇情鋪排精彩，很多獨特角色也讓觀眾留下深刻印象，特別是和演員現實中形象反差很大的角色，譬如Rain、朴海鎮、NaNa和庭沼珉參演近年劇集的表現，不論是造型、對白還是細微表情方面，他們都演繹得維妙維肖呢～

Rain－《Welcome 2 Life》 （可按此到黃Viu煲劇平台觀看）

平時看Rain都是酷帥的外表，加上著名的八塊腹肌，應該跟高冷的角色很配。之前在《Welcome 2 Life》中他飾演一名律師，對著女朋友很活潑又愛笑，完全不高冷XD 就連跟對方吵架，那種嫌棄的小表情也很可愛！



劇集講述Rain因車禍而體驗了第二人生，沒有跟女朋友分手，而是結婚生女兒。他得知實情後的反應，讓人不自覺笑出來，也很難聯想到現實中那個帶起「每天一GANG」風潮的韓流天王... ...



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朴海鎮－《上司實習生》（可按此到黃Viu煲劇平台觀看）

朴海鎮一直都有種鄰家哥哥感覺，讓人很有安全感，看慣了他演溫柔的角色，沒想到他走搞笑路線也很出色 ㅋㅋㅋ 朴海鎮在《上司實習生》中擔任拉麵公司市場部部長，為了找女藝人拍他家廣告，不惜趕到拍攝現場說服對方，結果遇上他最害怕的狗狗，膽小的表情跟動作真的完美演繹怕狗的人啊！



朴海鎮在這部的經典場面之一，絕對是這個廣告XD 身為部長也要去拍拉麵廣告，扮演印度人，跟他平時帥氣的形象差得有點遠啊～大家看了這個廣告會想去買嗎？（希望還能辦簽售啊哈哈哈



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NaNa－《出師表》（可按此到黃Viu煲劇平台觀看）

After School的NaNa曾經獲封為「世界第一美女」，沒想到女神也有崩壞的一天啊！（幸好只是形象崩壞... ... 新劇《出師表》也是走搞笑風格，她為角色剪了短瀏海，再配上詭異的笑容，NaNa演「瘋女人」真是完全沒有偶像包袱... ...



NaNa演繹個性鮮明，是個面對任何事情都不妥協的「瘋女人」，追一個亂丟煙頭的人也有能追到天涯海角的氣勢！劇集走的是喜劇風格，所以NaNa不時有誇張的表情，也是亮點之一喔！



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庭沼珉－《靈魂維修工》（可按此到黃Viu煲劇平台觀看）

庭沼珉經常都是以清爽短髮的形象示人，在《靈魂維修工》中她罕有換上長髮造型，走的卻是暴躁路線。庭沼珉飾演患有邊緣性性格障礙的舞台劇演員，無論是被誤抓回警署、目睹男友出軌還是不開心的時候，她就會經常不由自主地大叫，庭沼珉演這種喜怒無常的角色也是一次演技大爆發呢～



還有哪些角色讓你印象深刻呢？不妨先看看以上四部韓劇感受一下他們出色的演技吧，香港觀眾可按此到黃Viu煲劇平台觀看繁體中文字幕版本呢～

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