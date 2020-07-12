演技大爆发！Rain、朴海镇、NaNa和庭沼珉演活反差角色！

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韩剧好看不止在於剧情铺排精彩，很多独特角色也让观众留下深刻印象，特别是和演员现实中形象反差很大的角色，譬如Rain、朴海镇、NaNa和庭沼珉参演近年剧集的表现，不论是造型、对白还是细微表情方面，他们都演绎得维妙维肖呢～

Rain－《Welcome 2 Life》 （可按此到黄Viu煲剧平台观看）

平时看Rain都是酷帅的外表，加上著名的八块腹肌，应该跟高冷的角色很配。之前在《Welcome 2 Life》中他饰演一名律师，对著女朋友很活泼又爱笑，完全不高冷XD 就连跟对方吵架，那种嫌弃的小表情也很可爱！



剧集讲述Rain因车祸而体验了第二人生，没有跟女朋友分手，而是结婚生女儿。他得知实情后的反应，让人不自觉笑出来，也很难联想到现实中那个带起「每天一GANG」风潮的韩流天王... ...



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朴海镇－《上司实习生》（可按此到黄Viu煲剧平台观看）

朴海镇一直都有种邻家哥哥感觉，让人很有安全感，看惯了他演温柔的角色，没想到他走搞笑路线也很出色 ㅋㅋㅋ 朴海镇在《上司实习生》中担任拉面公司市场部部长，为了找女艺人拍他家广告，不惜赶到拍摄现场说服对方，结果遇上他最害怕的狗狗，胆小的表情跟动作真的完美演绎怕狗的人啊！



朴海镇在这部的经典场面之一，绝对是这个广告XD 身为部长也要去拍拉面广告，扮演印度人，跟他平时帅气的形象差得有点远啊～大家看了这个广告会想去买吗？（希望还能办签售啊哈哈哈



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NaNa－《出师表》（可按此到黄Viu煲剧平台观看）

After School的NaNa曾经获封为「世界第一美女」，没想到女神也有崩坏的一天啊！（幸好只是形象崩坏... ... 新剧《出师表》也是走搞笑风格，她为角色剪了短浏海，再配上诡异的笑容，NaNa演「疯女人」真是完全没有偶像包袱... ...



NaNa演绎个性鲜明，是个面对任何事情都不妥协的「疯女人」，追一个乱丢烟头的人也有能追到天涯海角的气势！剧集走的是喜剧风格，所以NaNa不时有夸张的表情，也是亮点之一喔！



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庭沼珉－《灵魂维修工》（可按此到黄Viu煲剧平台观看）

庭沼珉经常都是以清爽短发的形象示人，在《灵魂维修工》中她罕有换上长发造型，走的却是暴躁路线。庭沼珉饰演患有边缘性性格障碍的舞台剧演员，无论是被误抓回警署、目睹男友出轨还是不开心的时候，她就会经常不由自主地大叫，庭沼珉演这种喜怒无常的角色也是一次演技大爆发呢～



还有哪些角色让你印象深刻呢？不妨先看看以上四部韩剧感受一下他们出色的演技吧，香港观众可按此到黄Viu煲剧平台观看繁体中文字幕版本呢～

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