《那個男人的記憶法》即將完結，金東旭&文佳煐真的是我2020年追過最甜最搭的CP了～！ 出道僅21個月就已出演3部大熱劇，99年生的金東希太會選劇本了吧！ IU&BTS SUGA、臉紅的思春期&EXO伯賢，這兩首歷代級合作曲你都聽過了嗎？ 韓劇《夫妻的世界》離婚後兒子俊英心路歷程的變化... Tyler Rasch透露最初出演《非首腦會談》的原因，意外令人心酸！ 這設計真的超貼心！在韓國用手機叫車可另加「司機靜點」與「開慢點」新服務～ 相戀5年沒有吵過一次架的夫婦！曹政奭和Gummy完全是娛樂圈楷模呀~ 《夫妻的世界》除了有夫妻的出軌和報復，還有朋友間的出賣背叛、名媛間的假仁假義...... 在等韓劇《喜歡的話請響鈴》第二季推出嗎？在等的時先重溫一下漫畫！ 【K社韓文小百科】母親節、父親節，在韓國都是合為一體的「父母節」！ 【投稿】《機智醫生生活》李翊晙、安政源、凃材學意外的共通點：他們都曾是「搖滾芭比」！ 將可愛細胞擬人化？韓國人氣網漫《柔美的細胞小將》確定翻拍成韓劇！

（雷）追劇的過程真的非常希望兩人可以傳出真的緋聞，互動甜到我一直露出姨母笑啊！！！（拜託你們真的在一起～）

MBC《那個男人的記憶法》雖然本週第27～30集收視率不高，但在網上的討論度算是蠻熱烈的，男女主角金東旭和文佳煐的CP感也是合到不行，加上另一對CP金瑟琪和李鎭赫，這兩組的進展和互動都相當吸引劇迷。



李政勳（金東旭 飾）反過來對呂河珍（文佳煐 飾）熱烈追求與關心，不得不說金東旭在這齣劇真的是很迷人，有種說不出的內斂氣質和沉穩聲音，總之，在他的努力下，呂河珍不再推開他，兩人依舊能夠繼續甜蜜下去。

▼女主在醫院照顧受傷的男主：



▼夜間野餐，安慰男主的KISS：



之後，那本關於李政勳所有人生的書也出版了，不僅如此，壞記者還加碼爆料，李政勳被汙辱成同時對女主和女主好友（已過世初戀）下手的男人，男女主角頓時陷入爭議風波，最終兩人選擇了分手。



呂河珍跑到國外發展，混得相當不錯，李政勳卸下主播職位，回到現場當取材記者，兩個人都過得很好，李政勳在開車的途中無意間發現呂河珍回國了，兩人的結局又會是如何呢？



陪著姐姐一起出國發展的妹妹呂河慶（金瑟琪 飾），仍舊跟趙一權（李鎭赫 飾）在一起，只是兩人分隔兩地，非常想念對方～，期待兩人最後再次相聚的畫面啊！



▼甜蜜的額頭量體溫：



《那個男人的記憶法》下週三迎來第32集大結局。

（圖：官方劇照）

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