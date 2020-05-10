《那个男人的记忆法》即将完结，金东旭&文佳煐真的是我2020年追过最甜最搭的CP了～！

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（雷）追剧的过程真的非常希望两人可以传出真的绯闻，互动甜到我一直露出姨母笑啊！！！（拜托你们真的在一起～）

MBC《那个男人的记忆法》虽然本周第27～30集收视率不高，但在网上的讨论度算是蛮热烈的，男女主角金东旭和文佳煐的CP感也是合到不行，加上另一对CP金瑟琪和李鎭赫，这两组的进展和互动都相当吸引剧迷。



李政勋（金东旭 饰）反过来对吕河珍（文佳煐 饰）热烈追求与关心，不得不说金东旭在这出剧真的是很迷人，有种说不出的内敛气质和沉稳声音，总之，在他的努力下，吕河珍不再推开他，两人依旧能够继续甜蜜下去。

▼女主在医院照顾受伤的男主：



▼夜间野餐，安慰男主的KISS：



之后，那本关於李政勋所有人生的书也出版了，不仅如此，坏记者还加码爆料，李政勋被污辱成同时对女主和女主好友（已过世初恋）下手的男人，男女主角顿时陷入争议风波，最终两人选择了分手。



吕河珍跑到国外发展，混得相当不错，李政勋卸下主播职位，回到现场当取材记者，两个人都过得很好，李政勋在开车的途中无意间发现吕河珍回国了，两人的结局又会是如何呢？



陪著姐姐一起出国发展的妹妹吕河庆（金瑟琪 饰），仍旧跟赵一权（李鎭赫 饰）在一起，只是两人分隔两地，非常想念对方～，期待两人最后再次相聚的画面啊！



▼甜蜜的额头量体温：



《那个男人的记忆法》下周三迎来第32集大结局。

（图：官方剧照）

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