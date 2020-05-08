Lisa 人身安全受威脅 YG 回應「正全力以赴保護藝人安全」
明星 2020年5月8日 星期五16:58 施乃琪
BLACKPINK 成員 Lisa 一向行程滿檔，在許多國家都享有高人氣，同時卻也受潛在的危險威脅。來看看 YG 今天對此事的回應！
泰國駐韓大使館昨天（7 日）表示在本月 2~6 日間，收到許多關於 Lisa 人身安全受威脅的新聞與訊息。經過充分考慮後，大使館已經這些資料轉交給 YG Entertainment。
而 YG Entertainment 也在今天對此作出回應：「本公司正在全力以赴保護旗下藝人及粉絲的安全，並且已認知到本次事件。我們會透過固定監控所得與粉絲提交的資料來搜集、檢驗證據，並毫不寬貸地採取強力的處理方式。」
來自泰國的 Lisa 以出眾的舞藝和時尚？？？活躍在各種領域，在 Instagram 上坐擁逾 3200 萬追蹤者。另一方面，Lisa 所屬的 BLACKPINK 預定於 6 月回歸。
（照片或影片來源：YG Entertainment、lalalalisa_m、TVDaily）
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