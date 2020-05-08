Lisa 人身安全受威胁 YG 回应「正全力以赴保护艺人安全」
明星 2020年5月8日 星期五16:58 施乃琪
BLACKPINK 成员 Lisa 一向行程满档，在许多国家都享有高人气，同时却也受潜在的危险威胁。来看看 YG 今天对此事的回应！
泰国驻韩大使馆昨天（7 日）表示在本月 2~6 日间，收到许多关於 Lisa 人身安全受威胁的新闻与讯息。经过充分考虑后，大使馆已经这些资料转交给 YG Entertainment。
而 YG Entertainment 也在今天对此作出回应：「本公司正在全力以赴保护旗下艺人及粉丝的安全，并且已认知到本次事件。我们会透过固定监控所得与粉丝提交的资料来搜集、检验证据，并毫不宽贷地采取强力的处理方式。」
来自泰国的 Lisa 以出众的舞艺和时尚？？？活跃在各种领域，在 Instagram 上坐拥逾 3200 万追踪者。另一方面，Lisa 所属的 BLACKPINK 预定於 6 月回归。
（照片或影片来源：YG Entertainment、lalalalisa_m、TVDaily）
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