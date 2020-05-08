真的讓人太期待！金秀賢、徐睿知主演tvN新劇《雖然是精神病但沒關係》劇本閱讀照公開，將在6月首播！
韓劇 2020年5月8日 星期五15:30 Yuan
是金秀賢時隔5年的電視劇！而他和徐睿知很有CP感，兩人的臉都好小啊！！
tvN新劇《雖然是精神病但沒關係》是一部拒絕愛情的男人和不懂愛情的女人，超越生死去愛，尋找遺失靈魂的奇幻愛情劇。講述靠180萬韓元的保健醫療人力工作活下去的精神病院男看護，和一名擁有反社會人格童話作家的故事。
今日，公開了演員們（金秀賢、徐睿知、吳正世、朴珪瑛、金昌完、金美京、張英南、金柱憲、姜基棟、朴真珠等）的劇本閱讀照。製作組方面也表示：「演員們憑藉優秀的演技，展現了角色獨特的魅力，讓人感受到笑容和激動的緊張感，所有演員、工作人員都很認真拍攝，希望大家多多期待。」
金秀賢飾演精神病院男看護「文康泰」，從小父母雙亡，獨自照顧罹患自閉症的哥哥，過著犧牲奉獻的人生。金秀賢也表示：「能夠久違的與大家問候，真的非常幸福。我一定會盡全力呈現出好的作品，一定會拍出（幽默、治癒）的作品和大家見面」
而徐睿知飾演人氣兒童文學作家「高文英」，是兒童文學界的女王。她提到：「因為是各自都有傷痛的人們聚在一起，互相安慰、治癒和分享。」
另外，《雖然是精神病但沒關係》由《嫉妒的化身》、《男朋友》的朴信宇導演執導；《Jugglers》趙容編劇執筆，預計接檔《花樣年華－生如夏花》在6月播出。
（圖：tvN）
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