真的让人太期待！金秀贤、徐睿知主演tvN新剧《虽然是精神病但没关系》剧本阅读照公开，将在6月首播！
韩剧 2020年5月8日 星期五15:30 Yuan
是金秀贤时隔5年的电视剧！而他和徐睿知很有CP感，两人的脸都好小啊！！
tvN新剧《虽然是精神病但没关系》是一部拒绝爱情的男人和不懂爱情的女人，超越生死去爱，寻找遗失灵魂的奇幻爱情剧。讲述靠180万韩元的保健医疗人力工作活下去的精神病院男看护，和一名拥有反社会人格童话作家的故事。
今日，公开了演员们（金秀贤、徐睿知、吴正世、朴圭瑛、金昌完、金美京、张英南、金柱宪、姜基栋、朴真珠等）的剧本阅读照。制作组方面也表示：「演员们凭藉优秀的演技，展现了角色独特的魅力，让人感受到笑容和激动的紧张感，所有演员、工作人员都很认真拍摄，希望大家多多期待。」
金秀贤饰演精神病院男看护「文康泰」，从小父母双亡，独自照顾罹患自闭症的哥哥，过著牺牲奉献的人生。金秀贤也表示：「能够久违的与大家问候，真的非常幸福。我一定会尽全力呈现出好的作品，一定会拍出（幽默、治愈）的作品和大家见面」
而徐睿知饰演人气儿童文学作家「高文英」，是儿童文学界的女王。她提到：「因为是各自都有伤痛的人们聚在一起，互相安慰、治愈和分享。」
另外，《虽然是精神病但没关系》由《嫉妒的化身》、《男朋友》的朴信宇导演执导；《Jugglers》赵容编剧执笔，预计接档《花样年华－生如夏花》在6月播出。
（图：tvN）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论