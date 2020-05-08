真的让人太期待！金秀贤、徐睿知主演tvN新剧《虽然是精神病但没关系》剧本阅读照公开，将在6月首播！

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是金秀贤时隔5年的电视剧！而他和徐睿知很有CP感，两人的脸都好小啊！！

tvN新剧《虽然是精神病但没关系》是一部拒绝爱情的男人和不懂爱情的女人，超越生死去爱，寻找遗失灵魂的奇幻爱情剧。讲述靠180万韩元的保健医疗人力工作活下去的精神病院男看护，和一名拥有反社会人格童话作家的故事。



今日，公开了演员们（金秀贤、徐睿知、吴正世、朴圭瑛、金昌完、金美京、张英南、金柱宪、姜基栋、朴真珠等）的剧本阅读照。制作组方面也表示：「演员们凭藉优秀的演技，展现了角色独特的魅力，让人感受到笑容和激动的紧张感，所有演员、工作人员都很认真拍摄，希望大家多多期待。」



金秀贤饰演精神病院男看护「文康泰」，从小父母双亡，独自照顾罹患自闭症的哥哥，过著牺牲奉献的人生。金秀贤也表示：「能够久违的与大家问候，真的非常幸福。我一定会尽全力呈现出好的作品，一定会拍出（幽默、治愈）的作品和大家见面」



而徐睿知饰演人气儿童文学作家「高文英」，是儿童文学界的女王。她提到：「因为是各自都有伤痛的人们聚在一起，互相安慰、治愈和分享。」



另外，《虽然是精神病但没关系》由《嫉妒的化身》、《男朋友》的朴信宇导演执导；《Jugglers》赵容编剧执笔，预计接档《花样年华－生如夏花》在6月播出。



（图：tvN）

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