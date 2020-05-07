[雷]《機智醫生生活》五人幫各自最擅長的安慰方式是？

今晚又即將更新新的一集《機智醫生生活》，每一回都讓觀眾們看得又哭又笑，劇中超多細膩情節讓大家不得不感嘆編劇與導演的用心，而五人幫的鮮明個性也各自吸引著觀眾們，身為醫師時常需要向病患家人傳達患者的狀態，面對哭泣的家人們，五位醫師又是如何安慰的？
總是打開耳朵耐心傾聽患者的描述，臉上也總是充滿陽光正面的表情，肝膽胰外科的李翊俊醫師，總是鼓勵患者的求生意志，也會為患者的家人打氣，使大家心情轉為愉快。
面對兒童節卻因交通事故而必須捐贈器官的患者，翊俊特地請大家等待10分鐘，過了兒童節才宣告死亡；面對丈夫的出軌而不願接受治療的患者，翊俊更說出了自己太太也出軌的事實來勉勵對方；為了鼓勵病患更將他安排至一般病房與大家聊天，讓全家人情緒正向愉快，這些都是翊俊醫生的細心。
超有耐心又喜愛小孩的政源，每天上演著騙小孩看病的戲碼，雖然愛上帝也想要成為神父奉獻，但卻放不下媽媽還有這些兒童患者。患者孩子狀況不好，政源只能找神父哥哥去喝酒訴苦大哭一場；孩子好不容易能正常排便了，政源歡天喜地的在俊完以及頌和面前開心地大喊大叫，不顧人家還在吃麵包……
當看到張冬天醫師對於患者家屬所說的話太過直白，會讓心急如焚的家屬很受傷，他更是指導張冬天如何正確說明並理解家屬的心情，也就是這一點特質最吸引張冬天醫師吧！
醫術高超但說話不留情面，時常面無表情只陳述事實的俊完，不希望給患者過度的期待，也不說什麼好聽的話。時常被患者家屬投訴「為什麼這個醫師說話這樣沒禮貌？」雖然老父親要求參加女兒婚禮後再手術，卻被他拒絕，事後卻看見他借了套西裝出現在婚禮會場。
第八集中有位最棘手的病患，俊完不忍孩子辛苦而勸父母親送他離開，甚至更要求捐贈其心臟提供後續研究，年輕的父母答應了，而俊完也推掉了晚間原有的樂團練習，當大家以為他去與女友約會的同時，他換上了一身正式黑色西裝出現在太平間，選擇與這對父母一同經歷痛心的時刻。
碩亨是一個十足的媽寶，看似一個與患者保持距離的婦產科醫師，他細心溫和地向產婦說明狀況，請她們放心，但是他接到呼叫時卻跑得最急，在面對每一位特殊產婦的細心處理，卻令身邊的女醫師與護士們稱讚不已。
對習慣性流產的產婦說「其實流產不是一種病，這也不是妳的錯。」，大大減低了病人的自責感，甚至令她哭了出來。而令人印象最深刻的就是無腦畸形兒的接生，碩亨先是拜託秋敏荷醫師摀住新生兒的嘴巴，別讓他哭出聲，再請護士在嬰兒出生時把音樂音量調大一點，後來大家才了解到碩亨是為了不讓產婦留下永久的陰影而不讓她聽見一出生就可能夭折的小孩子哭聲，當時令在場的所有醫師護士都難過地哭了。
五人幫中的一點紅，最搶眼的頌和醫師是模範生，總是令人信賴，詳細地向患者說明狀況以及可能治療的方式，看見家屬的眼淚，她也趕緊遞上面紙，說明手術成功的機率，送上溫暖的安慰，雙胞胎醫師洪東與潤福口中，為他們的母親動手術而最後依舊失去了患者，哭著面對他們並發誓要成為好醫生的22.5號鞋是否就是她呢？
當她面對自己的高中同學成為患者，她也從旁安慰著她，希望在同學會上再度聚首，而當頌和醫師自己也成為了患者，在等待檢驗結果的那一刻，她突然領悟到了醫生說出的話能夠帶來多大的希望，也讓她自己日後總是記得即使要傳達不好的消息，也別忘了給患者與家屬希望。
《機智醫生生活》從醫院看盡人生百態，人的出生到生命終結都可能與醫院相關，這五個認識20年的老朋友們，擁有各自的鮮明個性與獨特的安慰手法，不過都是不可多得的醫師。
照片：tvN
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