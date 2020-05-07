[雷]《机智医生生活》五人帮各自最擅长的安慰方式是？

今晚又即将更新新的一集《机智医生生活》，每一回都让观众们看得又哭又笑，剧中超多细腻情节让大家不得不感叹编剧与导演的用心，而五人帮的鲜明个性也各自吸引著观众们，身为医师时常需要向病患家人传达患者的状态，面对哭泣的家人们，五位医师又是如何安慰的？
总是打开耳朵耐心倾听患者的描述，脸上也总是充满阳光正面的表情，肝胆胰外科的李翊俊医师，总是鼓励患者的求生意志，也会为患者的家人打气，使大家心情转为愉快。
面对儿童节却因交通事故而必须捐赠器官的患者，翊俊特地请大家等待10分钟，过了儿童节才宣告死亡；面对丈夫的出轨而不愿接受治疗的患者，翊俊更说出了自己太太也出轨的事实来勉励对方；为了鼓励病患更将他安排至一般病房与大家聊天，让全家人情绪正向愉快，这些都是翊俊医生的细心。
超有耐心又喜爱小孩的政源，每天上演著骗小孩看病的戏码，虽然爱上帝也想要成为神父奉献，但却放不下妈妈还有这些儿童患者。患者孩子状况不好，政源只能找神父哥哥去喝酒诉苦大哭一场；孩子好不容易能正常排便了，政源欢天喜地的在俊完以及颂和面前开心地大喊大叫，不顾人家还在吃面包……
当看到张冬天医师对於患者家属所说的话太过直白，会让心急如焚的家属很受伤，他更是指导张冬天如何正确说明并理解家属的心情，也就是这一点特质最吸引张冬天医师吧！
医术高超但说话不留情面，时常面无表情只陈述事实的俊完，不希望给患者过度的期待，也不说什么好听的话。时常被患者家属投诉「为什么这个医师说话这样没礼貌？」虽然老父亲要求参加女儿婚礼后再手术，却被他拒绝，事后却看见他借了套西装出现在婚礼会场。
第八集中有位最棘手的病患，俊完不忍孩子辛苦而劝父母亲送他离开，甚至更要求捐赠其心脏提供后续研究，年轻的父母答应了，而俊完也推掉了晚间原有的乐团练习，当大家以为他去与女友约会的同时，他换上了一身正式黑色西装出现在太平间，选择与这对父母一同经历痛心的时刻。
硕亨是一个十足的妈宝，看似一个与患者保持距离的妇产科医师，他细心温和地向产妇说明状况，请她们放心，但是他接到呼叫时却跑得最急，在面对每一位特殊产妇的细心处理，却令身边的女医师与护士们称赞不已。
对习惯性流产的产妇说「其实流产不是一种病，这也不是你的错。」，大大减低了病人的自责感，甚至令她哭了出来。而令人印象最深刻的就是无脑畸形儿的接生，硕亨先是拜托秋敏荷医师捂住新生儿的嘴巴，别让他哭出声，再请护士在婴儿出生时把音乐音量调大一点，后来大家才了解到硕亨是为了不让产妇留下永久的阴影而不让她听见一出生就可能夭折的小孩子哭声，当时令在场的所有医师护士都难过地哭了。
五人帮中的一点红，最抢眼的颂和医师是模范生，总是令人信赖，详细地向患者说明状况以及可能治疗的方式，看见家属的眼泪，她也赶紧递上面纸，说明手术成功的机率，送上温暖的安慰，双胞胎医师洪东与润福口中，为他们的母亲动手术而最后依旧失去了患者，哭著面对他们并发誓要成为好医生的22.5号鞋是否就是她呢？
当她面对自己的高中同学成为患者，她也从旁安慰著她，希望在同学会上再度聚首，而当颂和医师自己也成为了患者，在等待检验结果的那一刻，她突然领悟到了医生说出的话能够带来多大的希望，也让她自己日后总是记得即使要传达不好的消息，也别忘了给患者与家属希望。
《机智医生生活》从医院看尽人生百态，人的出生到生命终结都可能与医院相关，这五个认识20年的老朋友们，拥有各自的鲜明个性与独特的安慰手法，不过都是不可多得的医师。
照片：tvN
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