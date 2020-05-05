「死鬼CP」孔劉、李棟旭為在拍攝《The King》金高銀送上咖啡車！應援的話還是契約書上的諾言啊！
韓劇 2020年5月5日 星期二13:55 Yuan
今日（5日），孔劉和李棟旭為正在拍攝《The King：永遠的君主》的金高銀送上了應援咖啡車。
咖啡車上的橫幅寫著：「太乙在咖（甲）啡車沒有利用價值的時候，也不能說沒有利用價值。因為鬼怪和陰間使者很脆弱。」（《鬼怪》契約第一條：甲方失去利用價值的時候，乙方也不能說你沒有利用價值，因為甲方很脆弱。）
應援貼紙則寫著：「讓太乙心動。」（《鬼怪》契約書第三條： 乙方在甲方交到男朋友之前，都要當她的男朋友，要一直讓甲方心動。）一旁的看板寫著：「清香又燦爛的神 太（乙）咖（甲）咖啡車。」孔劉和李棟旭還提著咖啡 XD
而《鬼怪》已經結束3年多，演員們還是保持著友好的感情，讓不少網友直呼：「好喜歡《鬼怪》一家人啊」、「還是選在兒童節送呢（今天是韓國的兒童節）」、「好喜歡他們的神仙友情」、「可以在和再合作一次嗎」等等。
（圖：IG@coffeegreate、tvN）
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