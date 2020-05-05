「死鬼CP」孔刘、李栋旭为在拍摄《The King》金高银送上咖啡车！应援的话还是契约书上的诺言啊！
韩剧 2020年5月5日 星期二13:55 Yuan
今日（5日），孔刘和李栋旭为正在拍摄《The King：永远的君主》的金高银送上了应援咖啡车。
咖啡车上的横幅写著：「太乙在咖（甲）啡车没有利用价值的时候，也不能说没有利用价值。因为鬼怪和阴间使者很脆弱。」（《鬼怪》契约第一条：甲方失去利用价值的时候，乙方也不能说你没有利用价值，因为甲方很脆弱。）
应援贴纸则写著：「让太乙心动。」（《鬼怪》契约书第三条： 乙方在甲方交到男朋友之前，都要当她的男朋友，要一直让甲方心动。）一旁的看板写著：「清香又灿烂的神 太（乙）咖（甲）咖啡车。」孔刘和李栋旭还提著咖啡 XD
而《鬼怪》已经结束3年多，演员们还是保持著友好的感情，让不少网友直呼：「好喜欢《鬼怪》一家人啊」、「还是选在儿童节送呢（今天是韩国的儿童节）」、「好喜欢他们的神仙友情」、「可以在和再合作一次吗」等等。
（图：IG@coffeegreate、tvN）
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