《認哥》Trot 神童飆唱英文老歌，舞蹈神童 cover BTS、Red Velvet 最新熱門曲
綜藝 2020年5月5日 星期二12:12 MiJimin
連大人都不一定能做到的事情，他們卻做到了，真的是太強了啦！！！節目：《認識的哥哥》
上週六 JTBC 熱門綜藝節目《認識的哥哥》的兒童節特輯，邀請到了韓國四位小神童，由左至右為「國樂神童」金泰顏、「舞蹈神童」羅夏恩、「Trot神童」洪箴言、「綜藝神童」洪華澈。
經常串場於各大典禮表演 cover 舞蹈的羅夏恩相信大家都很熟了，先來欣賞她帶來的表演吧！
▼一出場就大跳 BTS 防彈少年團的最新曲《ON》：
▼還有 Red Velvet 的《Psycho》跟 SISTAR 的《Shake it》：
最讓觀眾吃驚的，還有「Trot神童」洪箴言帶來的英文老歌表演，那唱腔真的令人相當驚艷，一層一層飆高音的模樣，連大人都服輸啊！！這兩首歌發行的時候，連小編都還沒出身啊…。
▼《She's gone》
▼《Delilah》
（圖：JTBC Entertainment）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞