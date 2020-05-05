《认哥》Trot 神童飙唱英文老歌，舞蹈神童 cover BTS、Red Velvet 最新热门曲
综艺 2020年5月5日 星期二12:12 MiJimin
连大人都不一定能做到的事情，他们却做到了，真的是太强了啦！！！节目：《认识的哥哥》
上周六 JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》的儿童节特辑，邀请到了韩国四位小神童，由左至右为「国乐神童」金泰颜、「舞蹈神童」罗夏恩、「Trot神童」洪箴言、「综艺神童」洪华澈。
经常串场於各大典礼表演 cover 舞蹈的罗夏恩相信大家都很熟了，先来欣赏她带来的表演吧！
▼一出场就大跳 BTS 防弹少年团的最新曲《ON》：
▼还有 Red Velvet 的《Psycho》跟 SISTAR 的《Shake it》：
最让观众吃惊的，还有「Trot神童」洪箴言带来的英文老歌表演，那唱腔真的令人相当惊艳，一层一层飙高音的模样，连大人都服输啊！！这两首歌发行的时候，连小编都还没出身啊…。
▼《She's gone》
▼《Delilah》
（图：JTBC Entertainment）
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