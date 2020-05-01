《The King：永遠的君主》官方公開李敏鎬花絮照：「認真讀劇本的男人最帥氣！」
韓劇 2020年5月1日 星期五13:45 MiJimin
【多圖】全部都是特寫照，太帥了～！趕快分享出去～～～！
今晚 SBS 熱門金土劇《The King：永遠的君主》（每週五、六播出）又有新的一集即將播出啦！在此前先欣賞一下官方公開的照片，李敏鎬在拍片現場的待機時間，認真投入劇本的模樣。
經紀公司 MYM Entertainment 在推特上分享了多張花絮照，李敏鎬全心全意投入努力與熱情，詮釋只屬於他能夠駕馭的人物「大韓帝國」李袞，劇本幾乎不離手的反覆練習，每當一個鏡頭結束後，也會再回頭認真檢視自己的表現，絕對是個努力派。
而這個角色從頭到腳到外觀服裝、姿勢甚至是呼吸，在小的細節都相當要求，為了角色練習了各種運動、騎馬…等等的相關技巧，再加上現場認真的姿態，令工作人員們都相當佩服。
▼今晚第五集預告：
（圖：李敏鎬．推特）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
꽃남부터 지금까지 늘 자신의 연기한 모습을 모니터링하고 대본도 늘 손에 놓지 않는 변함없는 초심과 열정이 보기 좋은 배우여서 응원합니다.
2小時前
-