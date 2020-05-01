《The King：永远的君主》官方公开李敏镐花絮照：「认真读剧本的男人最帅气！」

《The King：永远的君主》官方公开李敏镐花絮照：「认真读剧本的男人最帅气！」

韩剧   2020年5月1日   星期五13:45   MiJimin   2

【多图】全部都是特写照，太帅了～！赶快分享出去～～～！

今晚 SBS 热门金土剧《The King：永远的君主》（每周五、六播出）又有新的一集即将播出啦！在此前先欣赏一下官方公开的照片，李敏镐在拍片现场的待机时间，认真投入剧本的模样。

经纪公司 MYM Entertainment 在推特上分享了多张花絮照，李敏镐全心全意投入努力与热情，诠释只属於他能够驾驭的人物「大韩帝国」李衮，剧本几乎不离手的反覆练习，每当一个镜头结束后，也会再回头认真检视自己的表现，绝对是个努力派。

而这个角色从头到脚到外观服装、姿势甚至是呼吸，在小的细节都相当要求，为了角色练习了各种运动、骑马…等等的相关技巧，再加上现场认真的姿态，令工作人员们都相当佩服。

▼今晚第五集预告：

（图：李敏镐．推特）

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留言/评论
  • Youngeun Shin
    꽃남부터 지금까지 늘 자신의 연기한 모습을 모니터링하고 대본도 늘 손에 놓지 않는 변함없는 초심과 열정이 보기 좋은 배우여서 응원합니다.
    1小时前
  • Biru Li
    😍😍
    1小时前
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