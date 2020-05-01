《The King：永远的君主》官方公开李敏镐花絮照：「认真读剧本的男人最帅气！」
韩剧 2020年5月1日 星期五13:45 MiJimin
【多图】全部都是特写照，太帅了～！赶快分享出去～～～！
今晚 SBS 热门金土剧《The King：永远的君主》（每周五、六播出）又有新的一集即将播出啦！在此前先欣赏一下官方公开的照片，李敏镐在拍片现场的待机时间，认真投入剧本的模样。
经纪公司 MYM Entertainment 在推特上分享了多张花絮照，李敏镐全心全意投入努力与热情，诠释只属於他能够驾驭的人物「大韩帝国」李衮，剧本几乎不离手的反覆练习，每当一个镜头结束后，也会再回头认真检视自己的表现，绝对是个努力派。
而这个角色从头到脚到外观服装、姿势甚至是呼吸，在小的细节都相当要求，为了角色练习了各种运动、骑马…等等的相关技巧，再加上现场认真的姿态，令工作人员们都相当佩服。
▼今晚第五集预告：
（图：李敏镐．推特）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
꽃남부터 지금까지 늘 자신의 연기한 모습을 모니터링하고 대본도 늘 손에 놓지 않는 변함없는 초심과 열정이 보기 좋은 배우여서 응원합니다.
1小时前
-