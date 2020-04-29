BTS防彈少年團全面調整世巡行程 新紀錄電影 5 月公開！
KPOP 2020年4月29日 星期三13:25 施乃琪
雖然短時間難以照原定計畫去看防彈少年團的最新巡迴演唱會，不過 Army 們下個月又有新的紀錄電影能看啦！
Big Hit Entertainment 今天（29 日）宣布，防彈少年團將於 5 月 12 日經由官方粉絲服務 Weverse 公開新片《Break the Silience: DOCU-SERIES》，並搶先公開了預告片。
總共分為 7 集的《Break the Silience: DOCU-SERIES》，將帶領全球 Army 重返 2018 年 11 月的《Love Yourself》巡迴演唱會，一路回顧到 2019 年 10 月的《Love Yourself: Speak Yourself》首爾壓軸場演出，完整呈現防彈少年團在這 351 天中的真實心情和面貌。
另一方面，雖然包含韓國在內的幾個國家，肺炎疫情已相對趨緩，但 Big Hit Entertainment 昨晚表示難以根據這點就重啟防彈少年團的《MAP OF THE SOUL Tour》巡迴演唱會，因此將全面重新調整行程。
（照片或影片來源：Big Hit Entertainment）
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