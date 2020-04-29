BTS防弹少年团全面调整世巡行程 新纪录电影 5 月公开！
KPOP 2020年4月29日 星期三13:25 施乃琪
虽然短时间难以照原定计画去看防弹少年团的最新巡回演唱会，不过 Army 们下个月又有新的纪录电影能看啦！
Big Hit Entertainment 今天（29 日）宣布，防弹少年团将於 5 月 12 日经由官方粉丝服务 Weverse 公开新片《Break the Silience: DOCU-SERIES》，并抢先公开了预告片。
总共分为 7 集的《Break the Silience: DOCU-SERIES》，将带领全球 Army 重返 2018 年 11 月的《Love Yourself》巡回演唱会，一路回顾到 2019 年 10 月的《Love Yourself: Speak Yourself》首尔压轴场演出，完整呈现防弹少年团在这 351 天中的真实心情和面貌。
另一方面，虽然包含韩国在内的几个国家，肺炎疫情已相对趋缓，但 Big Hit Entertainment 昨晚表示难以根据这点就重启防弹少年团的《MAP OF THE SOUL Tour》巡回演唱会，因此将全面重新调整行程。
（照片或影片来源：Big Hit Entertainment）
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