Oh My Girl「模仿王」勝熙模仿《認識的哥哥》成員表情引全場大爆笑！
綜藝 2020年4月28日 星期二10:45 MiJimin
真的是太佩服勝熙了啦～XD，這一集 Oh My Girl 出演《認識的哥哥》也是全場無尿點，超級好看的～！！！
上週六《認識的哥哥》邀請到了人氣女團 Oh My Girl 完整體出演，綜藝感十足的她們，幾乎是卯足全力的大展個人技，其中，勝熙模仿《認識的哥哥》成員們表情時的片段也非常爆笑。
▼節目片段：
▼勝熙首先對著希澈說：「其實靠我的五官，是沒辦法模仿希澈的。」稱讚希澈五官立體、眼睛大、鼻子挺，自己是無法模仿的，率先放棄了！
▼接著就模仿金永哲，上節目時的時候…！會刻意放大五官，引發全場爆笑～！XDD
▼李壽根則是眼角微微下垂，露出笑容～嘴巴張開也是重點！
▼李常敏（李尚敏）的話，就是自拍角度會特別高～，真的是觀察太入微啦～！
▼最後則是徐章焄 （徐章勳），因為很高，視線就會比較嚇人～然後，心情好的時候，就會微笑拍一下手合掌！
勝熙的綜藝感跟模仿能力真的是太令人佩服啦～！！！XDDD
（圖：JTBC Entertainment）
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