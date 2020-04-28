Oh My Girl「模仿王」胜熙模仿《认识的哥哥》成员表情引全场大爆笑！
综艺 2020年4月28日 星期二10:45 MiJimin
真的是太佩服胜熙了啦～XD，这一集 Oh My Girl 出演《认识的哥哥》也是全场无尿点，超级好看的～！！！
上周六《认识的哥哥》邀请到了人气女团 Oh My Girl 完整体出演，综艺感十足的她们，几乎是卯足全力的大展个人技，其中，胜熙模仿《认识的哥哥》成员们表情时的片段也非常爆笑。
▼节目片段：
▼胜熙首先对著希澈说：「其实靠我的五官，是没办法模仿希澈的。」称赞希澈五官立体、眼睛大、鼻子挺，自己是无法模仿的，率先放弃了！
▼接著就模仿金永哲，上节目时的时候…！会刻意放大五官，引发全场爆笑～！XDD
▼李寿根则是眼角微微下垂，露出笑容～嘴巴张开也是重点！
▼李常敏（李尚敏）的话，就是自拍角度会特别高～，真的是观察太入微啦～！
▼最后则是徐章焄 （徐章勋），因为很高，视线就会比较吓人～然后，心情好的时候，就会微笑拍一下手合掌！
胜熙的综艺感跟模仿能力真的是太令人佩服啦～！！！XDDD
（图：JTBC Entertainment）
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